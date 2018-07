Bosco sofre grave lesão e vira desfalque no São Paulo

Reserva de Rogério Ceni no São Paulo, o goleiro Bosco sofreu uma entorse no joelho direito na última sexta-feira. No dia seguinte, ele passou por uma ressonância magnética, cujo resultado foi revelado apenas nesta segunda: teve uma lesão no ligamento cruzado anterior.

Assim, Bosco precisará passar por uma cirurgia, já marcada para acontecer na quinta-feira. Segundo os médicos do clube, a previsão é de que ele fique cerca de seis meses afastado dos gramados.

Aos 35 anos, Bosco está no São Paulo desde 2005, sempre como reserva de Rogério Ceni. Agora, com a sua ausência, o substituto imediato do goleiro são-paulino passa a ser Denis, de apenas 23 anos.