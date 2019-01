Boselli desembarca em São Paulo para acertar detalhes e assinar com o Corinthians

O atacante Mauro Boselli chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira para assinar contrato com o Corinthians. O jogador argentino, de 33 anos, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, onde já era aguardado por alguns torcedores corintianos.

Ele veio do México, onde defendia e era ídolo no León. Boselli vai fazer exames médicos no CT do Corinthians e deve assinar contrato de dois anos. Caso o acerto seja confirmado, como informou o presidente Andrés Sánchez em entrevista coletiva na quinta, o argentino ainda terá que resolver pendências burocráticas no Brasil para poder estrear.

Boselli é a grande aposta do clube para o seu setor ofensivo, criticado na última temporada pela falta de uma referência no ataque. O time sofre com a ausência de um centroavante desde a saída de Jô, no fim de 2017.

O argentino foi revelado pelo Boca Juniors, pelo qual participou da conquista da Copa Libertadores de 2007. Na época, era reserva. Mas, dois anos depois, teve atuação decisiva para a mesma conquista, por parte do Estudiantes. Na ocasião, foi o artilheiro do time argentino.

Na Europa, ele defendeu o time B do Málaga, na Espanha, o Wigan, da Inglaterra, além do Genoa e do Palermo, ambos da Itália. Mas o atacante teve passagem mais marcante pelo León, no México. Lá atuava desde 2013 e se tornou ídolo da torcida, tornando-se o segundo maior artilheiro da história do clube.