Boselli deslancha após Copa América e aumenta disputa no Corinthians

Antes terceira opção de centroavante no Corinthians, Mauro Boselli deslanchou após a Copa América e acirrou a disputa pela posição. O argentino marcou três gols neste segundo semestre e tornou-se o terceiro maior artilheiro do time na temporada, atrás justamente dos concorrentes Gustavo e Vagner Love.

Boselli soma seis gols em 32 partidas pelo Corinthians, sendo 19 como titular. Gustavo marcou dez vezes em 31 jogos, enquanto Vagner Love balançou as redes adversárias em nove oportunidades em 41 confrontos disputados.

No primeiro semestre, Boselli atuou em 22 jogos, sendo 14 como titular, e fez três gols. Após a Copa América, o argentino disputou sete partidas e marcou nas três vezes que foi titular.

"Os três atacantes do Corinthians têm diferentes características, mas sempre com muita qualidade. Eu sabia que tinha que esperar algum momento. Me sinto muito bem. Nos últimos três jogos que iniciei como titular, pude marcar. Esperamos que essa disputa por titularidade seja boa para a equipe", afirmou Boselli, após marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, no último sábado.

Ao ser questionado sobre as constantes mudanças no ataque, o técnico Fábio Carille explicou que são opções táticas. Além do revezamento entre Vagner Love e Boselli, o treinador tem alternado entre Sornoza e Mateus Vital. "Vai das características, dependendo do jogo. Eu não tenho 11 titulares", disse.

Na reapresentação do elenco na segunda-feira, Boselli fez trabalhos leves com os outros titulares da partida contra o Botafogo. Vagner Love, por sua vez, treinou finalizações ao lado de Clayson. Eles devem formar a dupla titular no jogo contra o Fluminense, nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana.