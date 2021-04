Boselli diz que errou ao vir para o Corinthians: 'Me deve um montão de dinheiro'

Mauro Boselli está muito feliz no Cerro Porteño. Em oito jogos, o atacante argentino anotou quatro gols e deu duas assistências. Quatro meses após deixar o Corinthians, ele renasce no Paraguai. Mas não esconde que foi um erro acertar com os paulistas em 2019 e revela que o clube ainda não o pagou. "Me deve um montão de dinheiro."

Boselli revelou sua mágoa com a passagem de dois anos pelo Corinthians em entrevista ao site 90min. Ele definiu como uma escolha errada por não ter avaliado se seu futebol se encaixaria na maneira de o clube atuar. Quis apenas assinar e hoje se arrepende.

"Foquei muito no que era o Corinthians como instituição. A qualquer jogador brasileiro que perguntar em qual equipe quer jogar, vai responder Corinthians ou Flamengo. Eu senti isso na hora de tomar a decisão e, talvez, me equivoquei um pouco", admitiu.

O argentino assume que devia ter ido com menos sede ao pote quando soube do interesse corintiano. "Nesse momento, não olhei que forma de jogar tinha a equipe. Ou que estilo combinava melhor com meu futebol", disse. "Errei na hora de escolher o clube. Se você me perguntar hoje, eu tomaria a mesma decisão, porque o Corinthians é magnífico", elogiou. "Não somente em relação à estrutura, que é espetacular, mas também à torcida e tudo que move o Corinthians. Meu erro foi na escolha. Eu não me encaixava no estilo de jogo do time. Isso dificultou as coisas para mim."

O centroavante jogou pouco sob a direção de Fábio Carille. Mas dava a volta por cima com a chegada de Thiago Nunes. Ganhava espaço e vinha marcando seus gols, até sofrer uma fratura na face. O técnico caiu e com ele se foram suas oportunidades. Dyego Coelho e Vagner Mancini jamais mostraram entusiasmo com o atacante, que passou os últimos meses do contrato encostado.

"Ao final, foi bom para mim (deixar o Corinthians). Hoje o tempo me deu razão, estou numa equipe em que me sinto cômodo e desfrutando do futebol", ponderou. Mas ele ainda não vai tirar o Corinthians de vez da mente enquanto não receber tudo o que tinha de direito. "O Corinthians ainda me deve um montão de dinheiro. Estamos vendo uma forma de poder saldar essa dívida."