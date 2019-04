Boselli é liberado pelo Corinthians para ir a enterro do sogro na Argentina

O atacante Mauro Boselli viajou para a Argentina nesta sexta-feira para acompanhar o velório do seu sogro. O jogador foi liberado pela comissão técnica do Corinthians e ficará de fora do treino de sábado, que será fechado para a imprensa.

Ele é esperado para a atividade de domingo e deverá ser relacionado para a semifinal contra o Santos, segunda-feira, às 20h, no estádio do Pacaembu. Boselli, no entanto, ficará na reserva, já que o técnico Fábio Carille deverá repetir a formação ofensiva dos últimos jogos, com Gustagol de centroavante.

Principal reforço da temporada, o jogador de 33 anos disputou 13 partidas até agora pelo Corinthians e marcou apenas um gol. Boselli chegou a ganhar uma sequência entre os titulares, mas não se firmou.

Na quarta-feira, ele entrou no final da partida com o Ceará, mas não evitou a derrota por 1 a 0, em Itaquera, pela terceira fase da classificação. Mesmo com o tropeço, o Corinthians avançou e agora aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário na competição.

O Corinthians venceu o Santos por 2 a 1 no jogo de ida em Itaquera e garante vaga à final nesta segunda-feira com um empate. Se o adversário vencer por um gol de diferença a decisão da vaga para a final vai para os pênaltis.