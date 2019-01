Boselli e Manoel têm nome no BID e podem estrear pelo Corinthians no sábado

O atacante Mauro Boselli e o zagueiro Manoel tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta segunda-feira e estão liberados para serem inscritos no Campeonato Paulista pelo Corinthians.

Os dois mais recentes reforços que se apresentaram ao time alvinegro treinaram pela manhã junto com os reservas, enquanto os titulares do empate contra o São Caetano ficaram na academia. Boselli e Manoel ainda ficarão de fora da partida desta quarta-feira contra o Guarani, em Campinas, pela segunda rodada do Estadual.

É provável que já estejam legalmente aptos para entrar em campo no duelo com a Ponte Preta, sábado, pela terceira rodada. O técnico Fábio Carille, no entanto, deve ser cauteloso para colocá-los em campo. Isso porque Boselli ficou um longo período sem treinar com bola por causa da negociação entre o León, do México, com o Corinthians. Manoel também perdeu parte da pré-temporada no Cruzeiro por causa de uma catapora.

Manoel e Boselli foram apresentados aos torcedores no último domingo, no intervalo da partida contra o São Caetano. A partida contou com a presença em campo de outros cinco reforços da atual temporada. Os volantes Richard e Ramiro, e os atacantes André Luis e Sornoza começaram entre os titulares. Gustavo Silva entrou na etapa final. Apenas o lateral-direito Michel Macedo, dos novos contratados, não atuou.

Para o jogo contra o Guarani a tendência é que Carille repita o time da estreia do Estadual, com Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza.