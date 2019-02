Boselli e Richard se desentendem no treino do Corinthians

O atacante Mauro Boselli e o volante Richard se desentenderam no treino do Corinthians desta segunda-feira no CT Joaquim Grava. Após uma dividida, o argentino reclamou de maneira enérgica de uma pancada no rosto. Richard retrucou. Fabinho Félix, um dos auxiliares de Carille, se aproximou e encerrou a discussão.

O treinamento coletivo foi realizado em campo reduzido e contou apenas com jogadores que não foram titulares na vitória por 2 a 1 contra o São Paulo, domingo, em Itaquera. Os auxiliares promoveram um coletivo de 10 contra 10. O técnico Fábio Carille não esteve presente, pois foi palestrante sobre "treinamento de campo" no curso da CBF, no Rio de Janeiro.

O atacante Romero foi um dos destaques do treinamento e fez dois gols. O paraguaio ainda não acertou sua renovação de contrato. Um dos times foi formado por Walter/Filipe, Michel Macedo, Pedro Henrique, Léo Santos, Richard, Araos, Oya, Romero, André Luis e Love. O outro time Caíque França/Cássio, João, Marllon, Carlos, Thiaguinho, Ramiro, Vital, Diaz, Gustavo Silva e Boselli. O meia Marquinhos foi o curinga.

Na tarde desta terça-feira, o Corinthians faz o seu último treino antes de enfrentar o Avenida-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será quarta, em Itaquera, às 21h30 (de Brasília).