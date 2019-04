Boselli e Vital comemoram fim do jejum de gols e garantem vaga do Corinthians

O atacante Mauro Boselli abriu o caminho para a vitória do Corinthians sobre a Chapecoense e encerrou um jejum de 14 jogos sem marcar pelo time. O argentino comemorou a boa atuação da equipe, a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil e comentou que já se sente mais integrado ao elenco.

"Tínhamos de fazer um gol no primeiro tempo para ter tranquilidade e, no segundo, com calma, garantir a classificação. Me sinto muito confortável, a equipe vai me entendendo e eu também entendo os companheiros."

O outro gol, que garantiu a classificação, foi marcado por Mateus Vital, que entrou no segundo tempo. Foi o primeiro gol do jogador na temporada. Na comemoração, ele colocou a bola por baixo da camisa e dedicou à filha que vai nascer.

"Pude ajudar a equipe com um gol e a classificação. Tinha de ter esse timing de virar a chave, e conseguimos o objetivo. Com certeza o gol é para minha filha, uma menina, Antonela, minha namorada pedia muito para que eu fizesse esse gol, e saiu ajudando em uma classificação", comentou.

O Corinthians agora aguarda pelo sorteio da CBF para conhecer o próximo adversário. O elenco folga nesta quinta-feira e depois inicia preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.