Boselli encerra especulações sobre saída e diz que fica no Corinthians

A saída de Mauro Boselli do Corinthians foi bastante especulada durante a janela de transferências. Sem muito espaço na equipe, com apenas três gols na temporada, ele foi sondado pelo Boca Juniors, onde iniciou a carreira, além de clubes mexicanos, onde atuou antes de vir para o time paulista.

Duilio Monteiro Alves, diretor de futebol, e Andrés Sanchez sempre negaram haver qualquer proposta pelo jogador. Nesta terça-feira, Boselli decidiu se pronunciar pelas redes sócias e deu aquela declaração para cair nas graças da Fiel: "Em relação a todos os rumores dos últimos dias, quero confirmar que tive sondagens de clubes do Brasil e de clubes do exterior. Minha resposta para todos foi a mesma. Quero continuar no Corinthians brigando pelo meu lugar na equipe e ajudando quando o técnico precisar", disse.

A declaração aconteceu no mesmo dia que seu empresário, Jose Iribarren, apareceu no CT do clube. O agente também garantiu a permanência. "Ele joga no Corinthians, tem mais dois anos de contrato. Tudo o que dizem não é real. Estou aqui para ver um jogo e visitar Mauro, como venho uma vez por mês", explicou o empresário.

Nesta terça o Corinthians fez o último treino antes de enfrentar o Goiás em jogo adiado da sétima rodada do Brasileiro. Esse jogo pode levar o Corinthians ao G-6 em caso de vitória. Na escalação a única dúvida está no meio-campo. Mateus Vital e Sornoza disputam um lugar na armação do time. A partida acontecerá na Arena Corinthians, às 19h15.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique e Cássio.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Henrique, Gil e Manoel.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ramiro.

Meias: Jadson, Mateus Vital, Pedrinho, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Everaldo, Gustavo e Vagner Love.