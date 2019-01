Boselli faz primeiro treino com bola no Corinthians e marca no coletivo

O centroavante argentino Mauro Boselli foi a principal novidade no treino do Corinthians nesta sexta-feira. O jogador realizou o primeiro trabalho ao lado dos companheiros e marcou um dos gols do time reserva no coletivo.

Boselli voltou na quinta-feira do México, onde atuou pelo León nas últimas quatro temporadas. O atacante ainda não está inscrito no Campeonato Paulista e por isso ficará fora da estreia no domingo contra o São Caetano.

O Corinthians, no entanto, apresentará o jogador aos torcedores. "No domingo estarei na Arena para a primeira partida da equipe. Obviamente estarei compartilhando deste momento com vocês", disse o argentino em vídeo postado nas redes sociais.

Quem fará a função de centroavante na estreia será Gustagol, que marcou duas vezes no coletivo desta sexta e garantiu a vitória por 3 a 1 dos titulares. Danilo Avelar fez o outro. O volante Ramiro, que havia sido poupado do treino de quinta, trabalhou normalmente e está confirmado para o primeiro jogo do Estadual.

Além do reforço que veio do Grêmio, a estreia deverá contar com outros três contratados no time titular: Richard, André Luis e Sornoza. O zagueiro Manoel, apresentado na quinta, ainda não está inscrito no Paulistão e avisou que precisará de uma semana para entrar em forma. Nesta sexta ele treinou em separado.

O Corinthians é o atual bicampeão paulista, ambos os títulos conquistados sob o comando de Fábio Carille. O time da estreia terá: Cássio; Fagner, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Richard, Ramiro e Jadson; André Luis, Gustagol e Sornoza.