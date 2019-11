Boselli fica fora de treino do Corinhians e Vagner Love deve ganhar chance

O atacante argentino Mauro Boselli ficou fora do treino tático desta quinta-feira e a tendência é que desfalque o Corinthians para partida contra o Botafogo, domingo, às 18h, no Engenhão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador se machucou na partida contra o Inter e na terça-feira teve diagnosticada uma contratura muscular na coxa direita. O departamento médico informou inicialmente que ele seria monitorado ao longo da semana para saber se poderia ser relacionado para a partida. Se realmente for vetado, Vagner Love será o substituto no comando do ataque.

Outro que ficou fora do treino por problema muscular semelhante foi o lateral-direito Michel Macedo. O trabalho tático foi fechado para os jornalistas e nenhum dos jogadores concedeu entrevista coletiva. De acordo com a assessoria de imprensa, o interino Dyego Coelho reuniu o grupo que deve iniciar a partida no Rio e passou instruções táticas.

Para enfrentar o Botafogo, o Corinthians terá o retorno do volante Gabriel, que cumpriu suspensão na última rodada e também poderá contar novamente com o meia Pedrinho, que defendeu a seleção brasileira sub-23. Pedrinho disputou o Torneio de Tenerife, na Espanha, com a seleção olímpica. Seu retorno é fundamental para a equipe buscar a vaga na Libertadores. Nos oito jogos em que ele esteve ausente no Brasileirão, o Corinthians conseguiu seis empates e amargou duas derrotas.

Após dois empates consecutivos, o Corinthians ocupa o oitavo lugar com 50 pontos e lutará nos cinco jogos que restam por uma vaga na Libertadores. A tendência é que o time entre em campo no domingo com: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso e Mateus Vital; Pedrinho, Vagner Love e Janderson.