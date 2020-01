Boselli marca até sem querer e comemora: 'Ideia é atacar constantemente'

O centroavante Mauro Boselli pela primeira vez com a camisa do Corinthians marcou três gols em uma mesma partida. O argentino fez uma grande apresentação e foi o protagonista na vitória por 4 a 1 sobre o Botafogo nesta quinta-feira na arena em Itaquera pela rodada inaugural do Campeonato Paulista.

O jogador estava tão inspirado que fez até um quarto gol, mas foi anulado pois o assistente assinalou impedimento. E quando a fase é boa, a bola bate e entra. Foi assim no terceiro gol. "Não cheguei a ver a bola, mas fiz o movimento. Tive a sorte de bater no meu joelho para converter e conseguimos um grande resultado."

O terceiro gol saiu nos minutos finais da partida. Antes, Boselli havia aberto o placar aproveitando rebote do goleiro adversário. O segundo dele na partida veio ao aproveitar cruzamento de Richard da direita. O argentino destacou o início do trabalho de Tiago Nunes, que colocou o Corinthians para atacar.

"Estamos tentando levar a ideia do treinador. Foi a primeira partida que jogamos os 90 minutos, mas a ideia é essa. A ideia é atacar constantemente, pelo menos jogando em casa. Claro que fora de casa pade variar, mas a intenção é essa."

O Corinthians volta a campo no próximo domingo, quando visitará o Mirassol pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Para essa partida, a expectativa é pela estreia de Cantillo, que ficou de fora do primeiro jogo por não ter sido inscrito na competição.