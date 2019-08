Boselli ou Love, a dúvida de Carille no ataque do Corinthians para pegar o Flu

O técnico Fábio Carille tem uma dúvida importante para a partida do Corinthians diante do Fluminense, pela Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira: quem será a referência na área: Mauro Boselli ou Vagner Love? O argentino soma boas atuações nos últimos jogos e marcou gols importantes. Love, por sua vez, tem presença de área, mas tem maior atitude na marcação dos zagueiros. A definição vai ocorrer na tarde desta quarta-feira, sem a presença da imprensa.

O argentino marcou três gols neste segundo semestre e tornou-se o terceiro maior artilheiro do time na temporada, atrás justamente dos concorrentes Gustavo e Vagner Love. Boselli soma seis gols em 32 partidas pelo Corinthians, sendo 19 como titular. Gustavo marcou dez vezes em 31 jogos, enquanto Vagner Love balançou as redes adversárias em nove oportunidades em 41 confrontos disputados.

Carille iniciou a temporada com Gustavo como titular. Quando ele se lesionou, deu oportunidades para o argentino, que teve dificuldades para se adaptar e perdeu a vaga no time. Love não desperdiçou sua chance. É o vice-artilheiro da equipe na temporada, com nove gols, um a menos do que Gustavo, que não marca desde o dia 23 de maio.

Ao ser questionado sobre as constantes mudanças no ataque, Carille explicou que são opções táticas. Além do revezamento entre Vagner Love e Boselli, o treinador tem alternado entre Sornoza e Mateus Vital. "Vai das características, dependendo do jogo. Eu não tenho 11 titulares", disse.