Boselli revela ansiedade para justificar gols perdidos no Corinthians

O atacante Mauro Boselli revelou ansiedade para justificar as oportunidades de gol que desperdiçou na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Oeste, domingo, na arena do clube em Itaquera, pelo Campeonato Paulista.

"Estou com ansiedade de fazer outro gol. Mas muito feliz. No lance da bicicleta faltou um pouco de força. A equipe demonstrar que está em crescimento, pareceu o jogo contra o Santos. Esse é o Corinthians que temos de ver para brigar por coisas importantes", disse.

O argentino já marcou um gol com a camisa do Corinthians. Foi na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, em Ribeirão Preto, no mês passado, pelo Paulistão. Mas o duelo de domingo foi o décimo pelo clube, ainda que ele tenha sido titular apenas quatro vezes.

Contra o Oeste, Boselli teve algumas oportunidades de balançar as redes. No primeiro tempo, conseguiu dar uma bicicleta em direção ao gol, mas sem força. Depois, furou um cruzamento de Vagner Love dentro da área. Na etapa final, logo após o gol de Danilo Avelar, acertou um chute forte, que obrigou o goleiro do Oeste a fazer boa defesa. Assim, voltou a passar em branco pelo Corinthians.