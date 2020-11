Boselli vai a campo e inicia transição na reapresentação do Corinthians

O Corinthians iniciou nesta segunda-feira a preparação para encarar o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, com uma novidade em campo. Na reapresentação do elenco no CT Joaquim Grava, o centroavante Boselli, recém-recuperado de uma pubalgia, foi ao gramado.

O atacante argentino iniciou a transição física e participou do aquecimento com o restante do grupo. A evolução nos próximos dias determinará se Boselli poderá ser aproveitado válido pela 22ª rodada e marcado para a Neo Química Arena. Ele não atua desde a derrota para o América Mineiro pela Copa do Brasil, em 28 de outubro.

O meio-campista Gabriel Pereira, também em fase de transição, realizou nesta segunda o teste iô-iô, que avalia a parte física, e ainda participou da movimentação inicial do treinamento.

Se o retorno de Boselli é uma incógnita, Xavier, que cumpriu suspensão automática no fim de semana, voltará a ficar à disposição do técnico Vagner Mancini, assim como Fábio Santos e Otero, que não puderam ser aproveitados diante do Atlético-MG por causa de cláusulas em seus contratos - o venezuelano está na sua seleção nacional.

Mateus Vital e Jô, diagnosticados com o coronavírus, seguem em quarentena. Nesta segunda, o elenco, a comissão técnica e funcionários do CT realizaram testes para a covid-19. E todos deram negativo.

Na atividade desta segunda, os titulares na derrota para o Atlético-MG só fizeram trabalhos regenerativos. Já para os demais atletas, o dia teve movimentação de posse de bola e marcação pressão. Para os defensores, o trabalho foi com cruzamentos e enfrentamentos de um contra um diante de um atacante.

O Corinthians volta a treinar na manhã desta terça no seu CT. Com 25 pontos, o time ocupa o 11º lugar no Brasileirão.