Boselli veste a 17 do Corinthians e se surpreende com a torcida nas redes sociais

O centroavante argentino Mauro Boselli, de 33 anos, vestiu nesta segunda-feira pela primeira vez a camisa do Corinthians. O jogador usará o número 17 e ainda não tem data para estrear. Na entrevista coletiva, ele avisou que ainda voltará ao México, onde estava atuando desde 2013, para cuidar da mudança e ficará de fora do amistoso contra o Santos no domingo, em Itaquera.

"Fiquei muito tempo lá. Preciso resolver muita coisa ainda, cuidar de toda a burocracia. Com certeza não voltarei a tempo de participar desse jogo", disse Boselli. O centroavante realizou exames na última semana e assinou pré-contrato por duas temporadas. Ele ainda aguarda pelo visto de trabalho para poder formalizar seu vínculo com o Corinthians.

A negociação se estendeu, segundo explicou o jogador, por causa de um problema particular. Mas ele próprio afirmou que em nenhum momento houve a possibilidade de atuar por outra equipe. "Tiveram outros clubes brasileiros interessados. Não gosto de citar nomes. Mas desde que comecei a conversar com o Corinthians, falei para o presidente Andrés (Sanchez) que meu desejo era jogar por esse clube. Pela grandeza e tradição", afirmou.

Outra coisa que chamou a atenção do atacante foi a torcida. "São fanáticos. Nas redes sociais aumentou muito o número de pessoas a me seguir. Em um ou dois dias ganhei mais de 100 mil seguidores", disse.

O jogador estava no futebol do México, onde defendia o León desde 2013. Nesse período, o argentino se tornou o segundo maior artilheiro da história do clube com 130 gols. Boselli tinha mais seis meses de contrato com o clube mexicano, mas não houve acerto para a renovação. E mesmo com futuro incerto em dezembro, ele afirmou que seguiu os treinamentos.

"Me sinto muito bem fisicamente. Fiz a pré-temporada no León. A condição física está bem. Falta só um pouco de ritmo em campo porque fiquei sem treinar com os companheiros nesse período de negociação", contou.

O argentino foi revelado pelo Boca Juniors, pelo qual participou da conquista da Copa Libertadores de 2007, ainda que como reserva. Dois anos depois, voltou a ser campeão continental, pelo Estudiantes. Desta vez, como protagonista. Terminou a competição como artilheiro do time argentino e ainda marcou o gol do título na decisão contra o Cruzeiro.

Na Europa, Boselli defendeu o time B do Málaga, na Espanha, o Wigan, da Inglaterra, além do Genoa e do Palermo, ambos da Itália. Mas o atacante teve passagem mais marcante pelo León, no México.

Com a chegada de Boselli, o Corinthians contará com cinco estrangeiros no seu elenco, sendo que os outros são os paraguaios Ángel Romero e Sergio Díaz, o chileno Ángelo Araos e o equatoriano Sornoza, que ainda não teve a sua contratação oficializada. E além dos estrangeiros, o clube paulista já se reforçou para a próxima temporada com o lateral Michel Macedo, os volantes Richard e Ramiro e os atacantes André Luis e Gustavo Silva.