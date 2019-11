Boselli volta a treinar no gramado, mas é dúvida para enfrentar o Avaí

O atacante Mauro Boselli voltou a treinar no gramado nesta segunda-feira, mas ainda é dúvida no Corinthians para a partida de quarta-feira contra o Avaí, na arena em Itaquera, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino fez uma atividade física separada do elenco e demonstrou estar recuperado do problema muscular na coxa direita.

A lesão o deixou fora da derrota para o Botafogo por 1 a 0 no domingo. Vagner Love o substituiu, mas teve fraca atuação. Os jogadores que atuaram na partida disputada no Rio ficaram na parte interna do CT Dr. Joaquim Grava para atividades regenerativas. Os demais atletas treinaram no gramado.

O interino Dyego Coelho contou com a presença de diversos atletas da base na atividade. Além dos cinco jogadores do sub-20 que estão treinando com o grupo principal desde a última semana - Raul Gustavo, Igor, Rael, Madson e Nathan -, sete outros jogadores da equipe júnior também estiveram com o profissional: Guilherme (GOL), Kelvin (ZAG), Felipe (ZAG), Xavier (VOL), Gabriel Pereira (MEI), Ruan Oliveira (MEI) e Léo Pereira (ATA).

Desde que Coelho assumiu, o Corinthians alcançou uma vitória, dois empates e uma derrota. O time está com 50 pontos, na oitava colocação do Campeonato Brasileiro. No final de semana, o Corinthians se beneficiou do título da Libertadores do Flamengo e passou a fazer parte do grupo que vai à Libertadores.