Bósnia convoca 19 jogadores para amistoso com o Brasil

Entre os atletas convocados, os atacantes Edin Dzeko, do Manchester City, e Ibisevic, do Stuttgart, além do meia Pjanic, da Roma, estão entre os poucos nomes mais conhecidos do público em geral. Os dois primeiros destes atletas poderão formar a dupla de ataque titular dos bósnios diante dos brasileiros.

A seleção da Bósnia é mais conhecida pelo seu jogo mais defensivo, reflexo disso é o fato de que Dzeko, Ibisevic e Mehmed Alispahic, do Dínamo Zagreb, foram os únicos convocados como atacantes de ofício. Porém, Susic aposta que seu país é capaz de surpreender o Brasil e prometeu, nesta sexta-feira, uma seleção com uma formação mais ofensiva nos próximos jogos que disputar.

"Agora trabalho para criar uma equipe para as Eliminatórias para o Mundial do Brasil (em 2014). Em oito de cada dez partidas é certo de que jogarei com dois atacantes", adiantou o treinador, em entrevista coletiva, na qual depois acrescentou: "Para o duelo com o Brasil convoquei os melhores jogadores do momento. Não há muitas mudanças em relação aos jogos anteriores. Agora precisamos da equipe mais forte à disposição".

Duas novidades nesta convocação foram as presenças do atacante Mehmed Alispahic - que terá de mostrar se merece atuar pela seleção, segundo as palavras de Susic - e a do defensor Mensur Mujdza, do Freiburg, da Alemanha. O último deles retorna à seleção bósnia após se recuperar de uma grave lesão.

Confira os convocados da seleção bósnia para o amistoso com o Brasil:

Goleiros: Asmir Begovic (Stoke City/ING) e Ibrahim Sehic (Mersin/TUR).

Defensores: Mensur Mujdza (Freiburg/ALE), Sasa Papac (Glasgow Rangers/ESC), Emir Spahic, (Sevilla/ESP), Boris Pandza (Mechelen/BEL) e Sanel Jahic (Karabukspor/TUR).

Meio-campistas: Sejad Salihovic (Hoffenheim/ALE), Elvir Rahimic (CSKA/RUS), Haris Medunjanin (Maccabi/ISR), Miralem Pjanic (Roma/ITA), Senad Lulic (Lazio/ITA), Adnan Zahirovic (Spartak Nalchik/RUS), Senijad Ibricic (Lokomotiv/RUS), Zvjezdan Misimovic

(Dínamo/RUS) e Darko Maletic (Aktobe/CAS).

Atacantes: Edin Dzeko (Manchester City/ING), Vedad Ibisevic (Stuttgart/ALE) e Mehmed Alispahic (Dínamo Zagreb/CRO).