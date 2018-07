Bósnios prometem despedida honrosa da Copa contra Irã As derrotas contra Argentina e Nigéria tiraram qualquer chance de classificação da Bósnia no Grupo F da Copa do Mundo. Ainda assim, os jogadores querem apagar os maus resultados e afirmam que pretendem entrar em campo nesta quarta-feira contra o Ira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para vencer e, dessa forma, conquistar a primeira vitória do país em Mundiais.