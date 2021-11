Boston Celtics superam o favoritismo do Miami Heat na rodada da NBA

Com uma defesa muito bem armada, o Boston Celtics acabou com o favoritismo do Miami Heat e conquistou bela vitória, no ginásio do adversário, por 95 a 78, nesta quinta-feira à noite, em mais uma rodada da temporada 2021/2022 da NBA. A atuação coletiva da tradicional equipe também foi o destaque da partida, pois seis atletas anotaram mais de dez pontos. Só Jaylen Brown fez 17 para somar a quarta vitória, em nove duelos.

Já o time de Miami não repetiu as boas atuações anteriores e teve apenas 34,6% nos arremessos de quadra (28 de 81) e 22% do perímetro (9 de 41). Com a atuação irregular, o Heat teve encerrada a sequência de cinco vitórias, somando seis triunfos e duas derrotas. Miami começou bem e venceu o primeiro quarto por 24 a 18, mas no segundo a superioridade de Boston foi imensa e o time virou o placar para 51 a 33. Os donos da casa somaram 11 erros.

No terceiro período, Miami apresentou uma reação e até diminuiu o prejuízo em oito pontos, mas no final Boston ainda obteve o empate em 24 pontos na parcial. No último quarto, mais uma vez o Heat equilibrou a disputa, mas Jayson Tatum, que passou três períodos zerado, anotou dez pontos e ajudou Boston a obter um importante resultado.

Já o Los Angeles Lakers, sem o astro LeBron James (lesionado), perdeu para o Oklahoma City Thunder por 107 a 104, depois de liderar a partida até o quarto final, diante de 18.997 espectadores no Staples Center. Shai Gilgeous-Alexander marcou 11 de seus 28 pontos no quarto período, e ajudou sua equipe a vencer o imponente adversário pela segunda vez nesta temporada. Foi apenas a segunda vitória de Oklahoma, após oito duelos, enquanto os Lakers perderam pela quarta vez, depois de nove partidas.

Em Phoenix, os Suns marcaram 123 a 111 sobre o Houston Rockets e venceram pela terceira vez consecutiva. O time soma quatro triunfos e três derrotas. Com 27 pontos, Devin Booker foi o cestinha. Do lado dos visitantes, que somaram a sétima derrota, em oito partidas, Kevin Porter Jr. fez 20 pontos.

Confira outros resultados desta quinta-feira na NBA

Detroit Pistons 98 x 109 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 98 x 116 Utah Jazz.