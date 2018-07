Botafogo acerta a contratação do lateral Junior Cesar

RIO - Classificado para a fase de grupos da Copa Libertadores, o Botafogo se reforça. Nesta quinta-feira, um dia depois da goleada sobre o Deportivo Quito, a diretoria do clube carioca acertou a contratação do lateral-esquerdo Junior Cesar, que já passou por General Severiano em 2006.

A assinatura do contrato aconteceu nesta tarde e o lateral de 31 anos chega ao Botafogo para disputar posição com o quase homônimo Júlio César e com o jovem Anderson, de 21 anos, contratado para compor o grupo junto com o irmão gêmeo Alex, que joga pela direita e também foi contratado.

Junior Cesar começou a carreira no Fluminense, de onde saiu em 2005 rumo ao futebol mexicano. Já em 2006 voltou para o Botafogo, ficando um ano em General Severiano. Disputou Libertadores pelo Fluminense, onde jogou entre 2007 e 2008, e pelo São Paulo, permanecendo no Morumbi até 2011.

Depois de dois anos no Flamengo, foi campeão da Libertadores 2013 pelo Atlético Mineiro. No segundo semestre, porém, seu rendimento caiu, ele perdeu a posição de titular, foi reserva do Mundial e não teve o contrato renovado. Sem clube, chegou de forma gratuita ao Botafogo.

Pensando na Libertadores, o Botafogo já havia acertado com quase uma dezena de jogadores. Chegaram ao clube os volantes Airton, Bolatti (ambos ex-Inter) e Rodrigo Souto (ex-Figueirense), os irmãos laterais Alex e Anderson, os atacantes Wallyson (ex-Bahia)e Ferreyra (ex-Olimpia), além do goleiro Helton Leite, que veio do Criciúma.