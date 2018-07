Botafogo acerta com atacantes Guilherme e Joel

O Botafogo anunciou nesta quinta-feira, de forma discreta, a contratação de mais dois reforços. Sem utilizar as redes sociais ou o site oficial, o clube fez do gerente de futebol Antônio Lopes o porta-voz das boas novas. Chegam a General Severiano os atacantes Guilherme e Joel.

Guilherme vem por empréstimo do Grêmio, onde era reserva. O jovem, de apenas 21 anos, fez 19 jogos pelo clube gaúcho no ano passado, anotando três gols. Ajudou, porém, na conquista do título da Copa do Brasil. Ele já assinou contrato e seguiu para o Espírito Santo, onde o Botafogo realiza sua pré-temporada.

Já o atacante Joel foi emprestado pelo Cruzeiro. O camaronês de 23 anos teve passagem apagada pelo Santos na temporada passada, anotando apenas sete gols. Ele voltou a Belo Horizonte após o fim do contrato de empréstimo, mas não estava nos planos do técnico Mano Menezes.

Pensando na Libertadores, o Botafogo já havia contratado o goleiro Gatito Fernández, do Figueirense, os laterais Jonas e Gilson, do América-MG, o meia João Paulo, do Santa Cruz, o meia Montillo, que estava na China, e o atacante Roger, da Ponte Preta.

Apesar dos oito reforços, ainda quer mais. "O elenco não está fechado. A gente a qualquer momento pode trazer contratações, desde que seja de interesse da nossa comissão. Estamos trabalhando", garantiu o gerente de futebol Antônio Lopes.

A estreia do Botafogo no Campeonato Carioca está agendada para 25 de janeiro, quando o time vai encarar o Madureira, no estádio de Moça Bonita. Porém, o foco do time é mesmo os confrontos com o Colo Colo pela fase preliminar da Copa Libertadores. O duelo de ida será em 1º de fevereiro, no Engenhão.