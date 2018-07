Botafogo acerta com lateral-direito Alemão, do Bragantino

O Botafogo achou o lateral-direito que tanto buscava no mercado. Nesta quinta-feira o clube acertou com Alemão, que estava com o Bragantino na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele chegará por empréstimo até dezembro, mas com possibilidade de compra pelos cariocas. Ele já fez exames em General Severiano e deve assinar contrato nesta sexta-feira, quando fecha o período de transferências da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Esta não é a primeira vez que o time carioca faz proposta pelo jogador, que já foi sondado em outras oportunidades. Desta vez, porém, as diretorias dos dois clubes chegaram a um acordo e agora correm contra o tempo, já que seu nome ainda tem que aparecer no Boletim Informativo Diário (BID). Com 26 anos, ele vinha atuando como titular do técnico Marcelo Veiga na disputa pelo acesso.

Alemão chega para substituir Luis Ricardo, que passou por procedimento cirúrgico na última semana e só voltará aos gramados na próxima temporada. Antes do acerto, o Botafogo também tentou o lateral direito Maicon, ex-seleção brasileira, mas acabou desistindo do negócio pela forma física do jogador. Depois foi a vez de Tiago Cametá, mas os cariocas não se acertaram com a diretoria do Ceará.

Com características mais ofensivas, o novo reforço de Jair Ventura também pode atuar como meia direita. Ele começou no Taboão da Serra em 2009, mas já passou por Serrano-BA, Nacional-SP, Flamengo-SP e Independente de Limeira. No Bragantino desde o segundo semestre de 2015, ele disputou 37 partidas em 2016 e marcou três gols.