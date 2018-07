Botafogo acerta com novo patrocinador master para 2012 O Botafogo acertou nesta sexta-feira a renovação de patrocínio com a Guaraviton, que deixa de estampar os ombros da camisa e passa a ser a patrocinadora principal. A marca já estará exposta na estreia do time no Campeonato Carioca, em 22 de janeiro, contra o Resende, no Engenhão. O clube negocia também para renovar com as outras duas empresas que terminaram 2011 com as marcas estampadas na camisa alvinegra.