Botafogo acerta contrato com meia uruguaio de 18 anos

RIO - O Botafogo contratou nesta terça-feira o meia uruguaio Marcelo Martinez, de 18 anos, que treina com os juniores desde fevereiro. O atleta assinou até dezembro de 2014 e deve viajar para a China com o grupo que for representar o Botafogo no torneio amistoso Weifang Cup, entre 25 de julho e 4 de agosto, que contará também com São Paulo, Porto (Portugal) e Chivas Guadalajara (México).

Nesta terça, os titulares tiveram folga e os reservas disputaram treinamento coletivo com juniores no campo anexo do Engenhão. O volante Gabriel e o lateral-direito Gilberto participaram da atividade e devem enfrentar o Náutico neste sábado, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Gabriel cumpriu suspensão contra o Grêmio (foi substituído por Renato) e Gilberto ficará com a vaga de Lucas, que fraturou o tornozelo.

Como Marcelo Mattos levou o terceiro cartão amarelo contra o time gaúcho, Renato será mantido na equipe. O jovem Gabriel comemorou poder jogar novamente ao lado do experiente volante. "Antes da parada para a Copa das Confederações, jogamos juntos contra a Ponte Preta e fomos bem. Se a decisão do Oswaldo de Oliveira for nos escalar juntos, estaremos preparados para ajudar o Botafogo a conseguir a vitória", disse à rádio Brasil.