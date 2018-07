Botafogo acumula problemas para escalar 11 jogadores Os problemas se acumulam no Botafogo para montar um time em condições de obter um bom resultado contra o Internacional, domingo, em Porto Alegre. No treino tático que Vagner Mancini comandou no campo anexo ao Engenhão, nesta sexta-feira, ficou clara a dificuldade de escalar 11 titulares.