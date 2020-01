Botafogo acusa Athletico-PR de aliciamento de jogador de 13 anos

A diretoria do Botafogo acusa o Athletico-PR de aliciar a família de Bernardo Silva Rocha Valim, de 13 anos, jogador da base do time carioca. Em um comunicado oficial, nesta terça-feira, no qual descreveu a situação como "execrável", o clube afirmou que os familiares foram convidados a visitar as instalações da agremiação paranaense em dezembro do ano passado.

Segundo o Botafogo, Bernardo Valim, que está no time carioca desde a categoria sub-11, assinaria vínculo de formação com o clube assim que completasse 14 anos, no dia 20 de janeiro, idade mínima permitida por lei. O Athletico não se manifestou sobre o caso.

O convite à família, segundo o clube do Rio, contraria o código de ética constituído pelo Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro. No último domingo, o responsável do atleta teria entrado em contato com o Botafogo e teria dito que o garoto "estaria se desligando e viajando para Curitiba".

O Botafogo promete tomar todas as medidas cabíveis contra o Athletico. "Diante deste fato extremamente reprovável e que rema contra todos os valores éticos preservados pelos clubes, o Botafogo ressalta que envidará esforços extremos para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis contra o Club Atlhetico Paranaense por tal ocorrência." O clube também cobra do Movimento dos Clubes Formadores um posicionamento "firme e coerente".

Confira a nota oficial:

"O Botafogo de Futebol e Regatas vem por meio desta externar uma situação execrável que acaba de ocorrer. Infringindo o código de ética constituído pelo Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro (Movimento que congrega gestores que desenvolvem o trabalho de base nos principais clubes do Brasil e que preza por valores legais, éticos, respeitosos e transparentes), o Club Athletico Paranaense promoveu um aliciamento ao atleta do Botafogo Bernardo Silva Rocha Valim, nascido na data de 20/01/2006. O jovem de 13 anos está no Alvinegro desde a categoria Sub-11, recebe bolsa auxílio e assinaria o seu vínculo de formação com o Botafogo assim que completasse os 14 anos de idade - idade mínima permitida por lei -.

Todavia, em uma conduta não condizente com a correta, o Club Athletico Paranaense assediou a família do atleta convidando-os para visitar as estruturas da equipe durante o mês de dezembro de 2019. Para assombro geral, no último domingo (05/01/2020), o Botafogo foi comunicado pelo responsável do atleta que o mesmo estaria se desligando e viajando para Curitiba.

Diante deste fato extremamente reprovável e que rema contra todos os valores éticos preservados pelos clubes, o Botafogo ressalta que envidará esforços extremos para sejam tomadas todas as medidas cabíveis contra o Club Atlhetico Paranaense por tal ocorrência. O Clube reafirma ainda o seu compromisso com o Movimento dos Clubes Formadores do Futebol Brasileiro e aguarda um posicionamento firme e coerente da organização.

Botafogo de Futebol e Regatas"