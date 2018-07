Botafogo adia reapresentação de Seedorf para segunda-feira

RIO - A reapresentação de Clarence Seedorf ao Botafogo foi adiada. O holandês, que ganhou uns dias a mais de folga, tinha retorno marcado para este sábado, mas agora só terá de voltar ao clube na segunda-feira, para os exames médicos. O restante do grupo já vem treinando desde o dia 4, e a partir deste sábado começa a trabalhar no CT da Confederação Brasileira de Vôlei em Saquarema (RJ).

O meia holandês vem seguindo uma planilha de treinos feita pelo Botafogo. Ele deve chegar ao Rio neste sábado, e ainda não se sabe se estreará junto com o time contra o Duque de Caxias, em 20 de janeiro, no Engenhão, pela primeira rodada do campeonato carioca.

Nesta sexta, a transferência do meia Elkeson para o Guangzhou Evergrande, da China, foi oficializada. A rescisão de contrato do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Elkeson, que teve os direitos negociados por R$ 15,6 milhões, já estava na China desde a semana passada.