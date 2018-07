Botafogo admite frustração na busca por reforços

"A gente admite que errou ao não negociar com mais força com as outras opções. Ficamos presos demais em algumas situações. Infelizmente, as coisas não correram como a gente esperava. Vamos acelerar as negociações agora. Temos consciência de que o time precisa de reforços, mas vamos seguir na nossa linha", disse o gerente de futebol, Anderson Barros.

O clube dava como certa a chegada de Andrezinho, do Internacional, e Gilberto, do Cruzeiro. O negócio não vingou e o time ficou a ver navios, perdendo outros jogadores para outros clubes. Mesmo assim, o elenco atual confia em boa campanha no Campeonato Brasileiro, que começa para o time no domingo, contra o Palmeiras.

"Temos uma equipe boa, mas precisamos de elenco. Por isso a diretoria está buscando reforços. Tenho certeza de que faremos uma boa competição. Espero brigar até à última rodada pelo título", disse o goleiro Jefferson, convocado nesta quinta pelo técnico Mano Menezes para os próximos amistosos da seleção brasileira.