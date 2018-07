Botafogo admite negociar jogadores para sanar dívidas

RIO - O recesso no Campeonato Brasileiro permite à diretoria do Botafogo buscar soluções para a crise financeira. O clube, que já havia estourado o orçamento nas contratações desde o ano passado para conquistar títulos, entrou em situação ainda mais crítica com o fechamento do Engenhão. Os jogadores estão com um mês de salários em atraso. A solução pode ser a venda de destaques do time.

"Além de um ganho financeiro, existe uma certa economia quando você deixa de ter o encargo salarial do jogador. Temos que analisar no aspecto financeiro e no aspecto técnico também", declarou o vice de futebol alvinegro, Chico Fonseca, à Fox Sports. O dirigente admitiu que dificilmente o Botafogo vai conseguir equilibrar as contas este ano, com seu estádio interditado, e será sempre um desafio manter a folha de pagamento em dia.

A saída de Fellype Gabriel seria uma solução de momento. O meia tem proposta dos Emirados Árabes, de mais de R$ 7 milhões, mas o Botafogo só ficará com metade desse valor, referente à sua fatia nos direitos econômicos do atleta.

Representantes de Fellype, de 27 anos, e dirigentes botafoguenses se reuniram para tratar da oferta. O jogador está interessado e os alvinegros não têm muito a fazer, já que o montante equivale a multa rescisória. Uma definição sairá nos próximos dias. O jovem zagueiro Dória também já foi abordado com uma proposta de R$ 20 milhões, mas à época os cartolas de General Severiano rejeitaram a investida.