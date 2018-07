Botafogo afasta cinco jogadores do grupo principal

O Botafogo decidiu afastar cinco jogadores de seu elenco nesta terça-feira. Os meias Cidinho e Jeferson Paulista, os volantes Andreazzi e Sidney e o goleiro Milton Raphael, que foram revelados pelo próprio clube e estavam no grupo principal, irão treinar no time B. Os motivos do afastamento não estão claros. Oficialmente, seria devido ao grupo inchado. Mas o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, deu explicações um pouco diferentes.

"O Andreazzi tem sofrido com muitas contusões desde o começo do ano. Ele retornou contra o Macaé, jogou a partida inteira e em seguida se contundiu de novo. O Cidinho está em fase de recuperação, mas também sofrendo com contusões. O que a gente observou é que se eles recebessem o mesmo tipo de atenção do grupo não conseguiriam fazer um processo de recuperação adequado", declarou, em entrevista ao SporTV.

"No caso do Jeferson Paulista, esperamos que ele consiga superar alguns problemas. O Sidney está disponível para uma negociação, um empréstimo". O caso de Milton Raphael não foi comentado.

Apesar de serem retirados do grupo principal, Carlos Eduardo Pereira negou que tenha havido um "afastamento". "Não há essa qualificação de afastamento, que parece que o atleta foi alijado do elenco e não faz mais parte", declarou.