Botafogo aguarda chegada de diretor de futebol para planejar próxima temporada

Com o rebaixamento iminente no Campeonato Brasileiro, o Botafogo já começa a pensar na temporada 2021. Esse trabalho deve se acelerar a partir deste semana, com o início do trabalho de Eduardo Freeland como diretor de futebol. Anunciado nos últimos dias, ele está previsto para se apresentar ao clube nesta terça-feira. O técnico Eduardo Barroca ponderou, porém, que não serão vistas mudanças imediatas no time que vem sendo escalado.

"Só a partir daí teremos contato profissional para definir qualquer coisa relacionada ao futuro. Sobre reformulação, entendo como reformulação instantânea como possibilidade de tirar alguém ou colocar alguém. Nesse momento não temos possibilidade botar nenhum jogador porque a competição não permite", disse o treinador.

Leia Também Santos terá o jogo eletrônico Fortnite como patrocinador master na final da Libertadores

Ao perder por 2 a 0 para o Fluminense, domingo, em São Januário, o Botafogo parou nos 23 pontos, na lanterna do Brasileirão, e a 12 do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Barroca reconheceu que o elenco deverá passar por grandes mudanças em breve.

"Entendo reformulação nesse momento apenas como possibilidade de já definir nosso planejamento futuro de já buscar jogadores que nos interessem para a próxima temporada. E evidente ter claro o que vamos fazer com os jogadores que temos no nosso elenco. E isso a gente já vem fazendo há um tempo, agora com a chegada do Freeland vamos fazer de uma forma mais efetiva", acrescentou.

O Botafogo terá mais de uma semana de preparação para o próximo compromisso no Brasileirão. O time voltará a jogar apenas em 2 de fevereiro, quando visitará o Palmeiras em duelo válido pela 33.ª rodada.