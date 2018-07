Botafogo aguarda proposta por Caio após empréstimo Além de Loco Abreu, o atacante Caio também retorna ao Botafogo depois do empréstimo ao Figueirense. No entanto, a diretoria e comissão técnica cariocas ainda não sabem o que fazer com o jovem, que teve boa passagem pelo time catarinense, apesar do rebaixamento para a Série B. Caio, 22 anos, tem contrato até 2014, mas não deve ficar no clube carioca, que aguarda uma boa proposta.