Botafogo ainda briga por G4, diz Oswaldo após derrota

Mesmo com a situação adversa, o técnico Oswaldo de Oliveira não abaixou a cabeça e disse que ainda confia na classificação para a competição continental. Para ele, a equipe não pode desistir enquanto ainda houver chances matemática. "Não vamos abaixar a cabeça. Lutaremos enquanto existir possibilidade", garantir.

O treinador, no entanto, sabe que para esta pequena chance ser concretizada, o Botafogo precisa reagir rapidamente e vencer já a próxima partida, diante do Grêmio, terceiro colocado e concorrente direto, no domingo, mesmo atuando no Olímpico. "Trabalharei como sempre, com firmeza, tranquilidade e otimismo. Eles (jogadores) já me conhecem bem. Acredito que teremos uma boa reação para o próximo jogo".

Sobre a derrota diante do Santos, Oswaldo lamentou apenas as oportunidades perdidas no primeiro tempo, quando o Botafogo foi dono da partida, exigiu grandes defesas do goleiro Rafael e ainda acertou três bolas na trave.

"Nós tivemos grandes oportunidades para definir a partida no primeiro tempo e não conseguimos. Esse panorama persistiu até tomarmos o primeiro gol. Tomamos o segundo em consequência disso. Depois, tentamos, mas não tivemos a capacidade de reverter", comentou o técnico.