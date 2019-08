Botafogo amplia jejum com eliminação, mas tenta manter otimismo

A série de tropeços do Botafogo cresceu. Na quarta-feira, o time carioca perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0, no Independência, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, sendo eliminado do torneio continental e chegando ao sexto jogo sem vitória, com cinco derrotas e cinco empates.

A sequência ruim, porém, não deixou o técnico Eduardo Barroca abatido ou pessimista. Satisfeito com a postura da equipe em campo, o treinador prometeu que o Botafogo vai evoluir a partir do momento em encerrar o jejum de vitórias.

"Preciso exaltar o esforço, a postura e o caráter desse grupo. Tenho a convicção de que quando quebramos essa sequência negativa, as coisas vão melhorar", afirmou o treinador, exaltando a atuação do Botafogo no primeiro tempo, que terminou 0 a 0,

Ele avaliou que só faltou o time aproveitar as chances que criou. "Acho que fizemos um primeiro tempo excelente. Os jogadores se impuseram, criamos diversas chances de gol, finalizações, cruzamentos, infiltrações. Infelizmente não conseguimos transformar esse controle e volume na vantagem que tanto precisávamos", disse.

Barroca também reconheceu que o Botafogo não manteve o mesmo ritmo na segunda metade da partida. Para ele, isso deu pela pressão psicológica de precisar vencer - o time havia perdido o duelo de ida por 1 a 0 - e também pela experiência do adversário.

"No segundo tempo, o Atlético-MG subiu a marcação. Seguimos com controle, mas tivemos dificuldade de progredir. Em jogos eliminatórios assim, você enfrenta o rival e o tempo. Tínhamos a obrigação de vencer. Isso vai causando ansiedade, os jogadores passam a tomar decisões erradas. O Atlético-MG tem experiência, soube esfriar o jogo. Precisávamos nos expor e veio o pênalti. Em desvantagem ficou muito difícil. Nos lançamos no fim e o rival ampliou", afirmou.

Fora da Sul-Americana, o Botafogo agora se concentra no Campeonato Brasileiro. O time voltará a jogar no próximo domingo, às 16 horas, diante do Avaí, na Ressacada, pela 13ª rodada.