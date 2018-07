Botafogo anuncia 2 reforços e renova com Antônio Carlos O Botafogo anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito Lucas e do zagueiro João Filipe, que foram destaque do Figueirense na campanha do acesso na Série B do Brasileiro. Além disso, o clube carioca acertou a renovação de contrato do zagueiro Antônio Carlos, assegurando a sua permanência.