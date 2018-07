Botafogo anuncia a contratação de meia Marquinho, do Macaé O Botafogo confirmou oficialmente nesta sexta-feira, antevéspera da final do Campeonato Carioca, a contratação do meia Marquinho. O jogador, de 26 anos, disputou o Estadual com a camisa do Macaé e já treinava com o elenco de General Severiano desde a última quarta-feira.