Botafogo anuncia a contratação de Seedorf, ex-Milan

RIO - O Botafogo confirmou na noite deste sábado a contratação do holandês Clarence Seedorf, de 36 anos. O jogador deixou o Milan no fim da última temporada. Ele tinha propostas da Inglaterra e também do futebol asiático. Preferiu o Rio de Janeiro. Seedorf é casado com uma brasileira. O presidente do Botafogo, Maurício Assumpção, era um dos mais empolgados com o desfecho do negócio. "Ele nos conheceu, mandou uma equipe sua visitar o nosso clube e aceitou jogar no Botafogo", disse. O cartola também contou o esforço que fez para seduzir o holandês. "Mandamos gente atrás dele desde o anos passado, mas ele renovou com o Milan na ocasião."

Sua contratação era tramada há algum tempo pela diretoria do Botafogo. A primeira conversa foi feita em maio de 2011. Seedorf deu sua confirmação e autorizou o clube carioca a anunciar o nome do seu mais novo reforço. Ele fica em General Severiano até 2014, quando terá 38 anos. O meia está nos Estados Unidos. Foi de lá que assinou e enviou toda a papelada de sua contratação pelo Botafogo. Sua apresentação pode ocorrer dia 7 de julho. Uma outra data seria 12 de julho. A diretoria do Botafogo ainda não decidiu, mas prepara uma festa. O certo é que Seedorf começa a arrumar sua mala para morar no Rio de Janeiro.

Depois que deixou o Milan, no fim desta temporada, Seedorf tentou se acertar com o inglês Tottenham. Não deu certo. A diretoria do Botafogo deixou claro que todas as ofertas feitas ao jogador holandês eram superiores financeiramente ao que o clube brasileiro poderia pagar. Ocorre que Seedorf é casado com uma brasileira e sua mulher, Luviana, queria voltar para o Rio, onde nasceu. Ela teve de convencer o marido a recusar também proposta do Los Angeles Galaxy, de David Beckham.

Quando percebeu que o meia poderia mesmo aceitar a oferta do Botafogo, a diretoria carioca tratou de insistir na negociação com a representante do atleta, Deborah Martin. Houve algumas exigências sobre seus direitos de imagem, com as quais o Botafogo concordou. Seedorf é agora jogador do Botafogo.

Nota Oficial do Botafogo - Seedorf

A maior contratação de um estrangeiro feita por um clube brasileiro

O Botafogo de Futebol e Regatas acertou a contratação do meia holandês Clarence Seedorf, de 36 anos. Seedorf assinou contrato por 2 anos com o Botafogo. A data de apresentação do jogador ainda será anunciada. Esta é a maior contratação de um estrangeiro feita por um clube do futebol brasileiro.

Ficha Técnica:

Nome: Clarence Clyde Seedorf

Nascimento: 01/04/76

Local: Paramaribo (Suriname)

Peso: 76 kg

Altura: 1,76m

Times: Ajax, Sampdoria, Real Madrid, Inter de Milão, Milan.

Títulos:

Mundial de Clubes: (Real Madrid 1998, Milan 2007)

UEFA Champions League: (Ajax 1994/95, Real Madrid 1997/98, Milan 2002/03, 2006/07)

Supercopa da UEFA: (Milan 2003, 2007)

Campeonato Holandês: (Ajax 1993/94, 1994/95)

Super Copa da Holanda: (Ajax 1993, 1994)

Copa da Holanda: (Ajax 1992/93)

Campeonato Espanhol: (Real Madrid 1996/97)

Supercopa da Espanha: ( Real Madrid 1997)

Campeonato Italiano (Milan 2003/04)

Supercopa da Itália (Milan 2004)

Copa da Itália (Milan 2002/03)