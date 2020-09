Botafogo anuncia a contratação do lateral-direito Gustavo Cascardo

Gustavo Cascardo é a nova contratação do Botafogo. Sem custos para o clube, o lateral-direito, de 23 anos, foi anunciado como reforço, nesta sexta-feira, e assinou contrato até o fim de 2021.

Revelado pela Portuguesa, Cascardo chegou ao Athletico-PR em 2017. Após 29 jogos, foi emprestado para o Vitória de Setúbal, de Portugal, na temporada 2018/19. Em seguida, foi cedido para o FK Senika, da Eslováquia, equipe na qual disputou a última temporada.

Com a chegada de Gustavo Cascardo, Fernando, que defendeu o Botafogo em dez jogos neste ano, foi dispensado. O jogador, de 21 anos, formado no clube carioca, vai tentar encontrar um espaço no futebol do exterior, pois possui passaporte europeu. O próprio técnico Paulo Autuori informou que o lateral não iria permanecer no clube.