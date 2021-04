Botafogo anuncia a rescisão de contrato com o martinense Salomon Kalou

Depois do japonês Honda, chegou a vez da outra estrela internacional dar adeus ao Botafogo. Nesta sexta-feira, o clube carioca informou que o atacante martinense Salomon Kalou não faz mais parte do elenco e que já assinou a rescisão do contrato.

"O Botafogo de Futebol e Regatas informa que o atleta Salomon Kalou não faz mais parte do elenco profissional. Após assinar o acordo de rescisão, Kalou se despediu dos companheiros do Departamento de Futebol. O Clube deseja sucesso em seus futuros desafios", postou o Botafogo.

Ao lado de Honda, Kalou foi contratado em 2020 para ajudar no marketing do clube e também para destacar a equipe no Brasileirão. Não fez nenhuma das duas coisas e agora rescinde sem deixar saudade aos torcedores.

O martinense jamais se adaptou ao futebol brasileiro e passou grande parte das rodadas no banco de reservas. Acabou não ajudando no campo e o time acabou amargando o rebaixamento para a Série B.

Em 27 jogos disputados com a camisa do Botafogo, Kalou anotou apenas um gol. Com redução drástica nas receitas, o clube entrou em comum acordo com o atacante para o rompimento do acordo. Deve desembolsar R$ 1,5 milhão pelo rompimento do acordo. Honda saiu sem custos.

Kalou não estava nos planos do técnico Marcelo Chamusca, que pediu a contratação de outros jogadores para a posição do marfinense. O treinador já havia sido informado, também, que alguns nomes mais caros deviam ser liberados e nem utilizou o marfinense no Campeonato Carioca.