Botafogo anuncia acerto com lateral-direito Régis

O Botafogo acertou na tarde desta sexta-feira a contratação do lateral-direito Régis, que chega ao clube em hora oportuna. O técnico Vagner Mancini não tem nenhum jogador da posição disponível. O lateral Edílson está contundido há cerca de um mês e Lucas rescindiu seu contrato com o clube na Justiça. Com isso, o zagueiro Dankler tem sido improvisado na ala.

Desde janeiro Régis atuava pela Portuguesa. Enquanto os dirigentes do time carioca acertavam os detalhes de seu contrato, o jogador participou do treinamento no campo anexo do Engenhão junto com os reservas do Botafogo, os titulares realizaram apenas uma atividade regenerativa. Régis deve ser apresentado oficialmente pela diretoria neste sábado, mas ainda não há previsão de estreia.

Após vencer o Goiás no Maracanã na última rodada do Brasileiro, o Botafogo vai buscar se distanciar da zona de rebaixamento em mais um duelo em casa, desta vez, contra o Grêmio no domingo. A equipe carioca ocupa a 15ª colocação, com 26 pontos.