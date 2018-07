Botafogo anuncia acerto com meia Ronny, ex-Palmeiras

RIO - Com a vaga para a fase de grupos da Libertadores garantida, o Botafogo segue se reforçando para a temporada. Depois de acertar a contratação do lateral Junior Cesar na última quinta, a diretoria do clube anunciou o meia Ronny, que estava no Palmeiras em 2013, como nova aquisição para o elenco.

Aos 22 anos, Ronny assinou contrato até o fim da temporada com o Botafogo e chega para disputar posição no meio de campo. Ele deve ter a concorrência de nomes como Lodeiro, Jorge Wagner, Octávio e Daniel na briga por uma vaga entre os titulares.

O jogador já está treinando com seus novos companheiros. O Botafogo será o quinto clube do meia, que começou no Criciúma, passou pelo Vitesse, da Holanda, e pelo Figueirense antes de ir para o Palmeiras. Pelo time paulista, disputou a Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, mas não teve grande destaque, ficando como opção no banco de reservas.

Já Junior Cesar foi contratado para assumir a titularidade da lateral esquerda, ocupada pelo irregular Julio Cesar. O novo reforço chega com status de um jogador experiente, aos 31 anos, e foi campeão da Libertadores no ano passado, com a camisa do Atlético-MG.

Junior Cesar também já treina com os companheiros e assinou contrato até o final do ano. Ele acumula passagens por clubes como Fluminense, São Paulo, Flamengo e até o Santos Laguna, do México, além de uma primeira experiência no Botafogo em 2006.