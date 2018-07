Botafogo anuncia cerca de 28 mil ingressos vendidos para duelo da Libertadores

O Botafogo informou neste domingo que já foram vendidos cerca de 28 mil ingressos para a partida contra o Barcelona, de Guayaquil (Equador), nesta terça-feira, às 21h45, no estádio do Engenhão, no Rio, pela quarta rodada do Grupo 1 da Copa Libertadores. A expectativa da diretoria é que ao menos 40 mil torcedores compareçam à partida.

Pelas redes sociais, o time alvinegro iniciou uma campanha com a hashtag #Bota40mil. Diversos jogadores do elenco gravaram vídeos convocando o torcedor para o duelo que poder garantir classificação antecipada para a próxima fase (oitavas de final). O Botafogo lidera o Grupo 1 com os mesmos sete pontos do Barcelona-EQU, o segundo colocado.

Para estimular o botafoguense, a diretoria informou que o treinamento desta segunda-feira, às 11 horas, no Engenhão, terá o setor leste aberto para os torcedores. A ideia é que o clube bata o recorde de público do ano no estádio.

A melhor marca até agora aconteceu no jogo contra o Colo-Colo, do Chile, quando 38.357 torcedores comparecerem ao local. Para bater esse número, o Botafogo conseguiu a liberação do setor sul para a sua torcida, deixando os camarotes do setor leste para os visitantes. Com isso, haverá uma carga total de 44.661 ingressos para a partida.