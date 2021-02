Botafogo anuncia contratação de Pedro Castro, ex-Avaí e revelado pelo Santos

O meio-campista Pedro Castro é o novo reforço do Botafogo. Nesta sexta-feira, o clube carioca anunciou a contratação do volante, que disputou a última edição da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Avaí. E chega ao time cedido por empréstimo pelo Tombense até o fim da temporada 2021.

Pedro Castro possui forte ligação com o Avaí, time pelo qual atuou entre as temporadas 2017 e 2020, ainda que com uma passagem pelo Sport nesse período. Foram 155 jogos disputados e 11 gols marcados pelo time catarinense, tendo atuado 48 vezes na última temporada.

O meio-campista de 28 anos iniciou a sua trajetória no futebol pelo Santos, depois passando pelo time B do Espanyol, Paraná, Santa Cruz, Botafogo-PB e Tombense, além de Avaí e do Sport.

Conheça Pedro Castro, novo reforço do Fogão! Veja o vídeo completo na Botafogo TV: https://t.co/mvoALqDpcs#VamosBOTAFOGO ⭐️ pic.twitter.com/SDgtbJYVVp — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 26, 2021

Ele é o segundo reforço anunciado pelo Avaí para a temporada 2021. Antes dele, o clube havia contratado o atacante Ronald, que estava no Botafogo-SP. E também confirmou a chegada do técnico Marcelo Chamusca.

Ainda nesta sexta-feira, o Botafogo confirmou a renovação do contrato com o meia Luiz Otávio, que está vinculado ao Tombense. O jogador, de 23 anos, disputou 24 jogos pelo clube na temporada 2020.

O Botafogo voltará a jogar na quarta-feira, quando recebe o Boavista, no Engenhão, pela primeira rodada do Campeonato Carioca.