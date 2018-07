Botafogo anuncia contratação de Seedorf por dois anos Depois de quase um ano de negociações, o torcedor do Botafogo finalmente pode comemorar aquela que talvez seja a maior contratação da história do clube. Neste domingo, foi anunciado o acerto com o meia holandês Clarence Seedorf, de 36 anos, que assinou contrato com a equipe brasileira por duas temporadas.