Botafogo anuncia contratação de técnico que estava no time sub-20 do Corinthians

Depois de demitir o técnico Zé Ricardo, que não resistiu no cargo após o time ser eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil na semana passada, o Botafogo anunciou a contratação do jovem Eduardo Barroca, de 36 anos, como substituto para a função. Com passagem vitoriosa pela base botafoguense, o treinador vinha comandando o time sub-20 do Corinthians e acertou acordo para dirigir a equipe carioca até o fim deste ano.

"O Botafogo de Futebol e Regatas acertou a contratação do treinador Eduardo Barroca para a sequência da temporada. Barroca, o técnico mais jovem a vencer uma partida de Série A e que tem no currículo o principal título de base do futebol alvinegro, o Brasileiro Sub-20 de 2016, chega preparado para assumir o Glorioso para o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana", confirmou o clube, por meio de nota publicada em seu site oficial.

Mais uma aposta da direção alvinegra em um treinador da nova geração, Eduardo Barroca também já foi auxiliar técnico no Corinthians, no Bahia, no Vasco, no Fluminense e no próprio Botafogo. No clube baiano, ele chegou a assumir o comando da equipe profissional.

O jovem técnico dirigiu o time sub-20 corintiano pela última vez no domingo, pelo Campeonato Paulista da categoria, e o clube paulista também confirmou a saída do treinador de forma oficial. "Após a partida entre Corinthians e São Caetano, pelo Campeonato Paulista Sub-20, a diretoria do Departamento de Formação de Atletas do Corinthians foi comunicada que o técnico Eduardo Barroca aceitou o convite do Botafogo para ser o comandante da equipe principal dos cariocas", disse o time, por meio de nota oficial.

Pela equipe sub-20 corintiana, Eduardo Barroca acumulou 32 vitórias, 13 empates e cinco derrotas em 50 partidas. "O Corinthians deseja sucesso ao treinador na sua nova jornada", completou a nota divulgada pelo clube.

Eliminado no Campeonato Carioca antes das semifinais da competição, o Botafogo só voltará a jogar no dia 27 de abril, quando enfrentará o São Paulo, no Morumbi, no no jogo que abrirá esta edição do Brasileirão. Pela Copa Sul-Americana, na qual a equipe eliminou na primeira fase o Defensa y Justicia, da Argentina, o time ainda espera pela definição do seu próximo rival, que será determinado por meio de um sorteio realizado pela Conmebol.