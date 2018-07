Botafogo anuncia contratação do atacante chileno Canales

O experiente jogador chega para um dos setores mais frágeis do elenco alvinegro. O centroavante deverá ser o dono da posição que até então contava apenas com nomes de pouca experiências, casos dos garotos Ribamar e Luis Henrique, além de Sassá, que voltou a ser aproveitado recentemente.

Até pelo pequeno número de opções no ataque, o Botafogo já acertou com três nomes para o setor para o Brasileirão. Antes de Canales, o clube anunciou as chegadas de Anderson Aquino, que inclusive já estreou, e Rodrigo Pimpão, que assim como o chileno só poderá estrear no fim de junho, quando a janela para transferências internacionais será aberta.

Mas os reforços não param por aí. Também para o Brasileirão, o Botafogo já acertou com o goleiro Sidão, os meias-atacantes Geovane Maranhão e Marquinho, o lateral Victor Luis e deve anunciar nos próximos dias a chegada do meia Camilo, ex-Chapecoense.

Nascido na Argentina, mas naturalizado chileno, Canales atuou por diversos clubes menores argentinos antes de chegar ao Chile, para defender o La Serena. Passou pela Colômbia, pelo Once Caldas, antes de voltar ao país, onde jogou por Unión Española e Universidad de Chile. Também atuou no River Plate e no Arsenal de Sarandi, na Argentina, e no Dalian Aerbin, da China.