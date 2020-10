Botafogo anuncia contratação do colombiano Angulo, emprestado pelo Palmeiras

O Botafogo anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Iván Angulo. O jogador, de 21 anos, pertence ao Palmeiras e chega por empréstimo até o fim do Campeonato Carioca de 2021.

Nesta temporada, Angulo passou pelo Cruzeiro em duas oportunidades, entre idas e vindas do Palmeiras, e entrou em campo apenas em duas ocasiões. Uma pelo time mineiro, e outra pela equipe paulista.

O atacante se destacou na base da seleção colombiana e foi contratado pela equipe alviverde em 2019 junto ao Envigado, da Colômbia, para integrar as categorias de base do clube. Posteriormente, o jovem foi promovido aos profissionais, mas nesta temporada foi utilizado pelo então técnico Vanderlei Luxemburgo apenas uma vez, no fim da primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, em agosto.

Angulo atuou no Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro, retornou ao Palmeiras na volta das competição e foi, mais uma vez, emprestado à equipe celeste, onde não pôde ser novamente inscrito devido a dívidas do time mineiro, que passou a ser proibido de registrar jogadores por uma punição da Fifa.

Angulo já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, já está liberado para estrear pelo Botafogo neste sábado diante do Ceará, no Engenhão, em duelo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.