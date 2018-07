Botafogo anuncia contratação do meia Camilo, ex-Chapecoense

O jogador de 30 anos, com passagens por Chapecoense, Cruzeiro e Ceará, deve iniciar os treinos com o novo time nesta semana. Mas só poderá vestir a camisa botafoguense depois do dia 20 de junho, quando reabrirá a janela de transferências internacionais, porque estava defendendo o Al Shabab, da Arábia Saudita.

"Estou muito empolgado, querendo mostrar serviço. Venho com uma alegria imensa no coração para honrar as cores do Botafogo. Podem esperar muita entrega e dedicação. Vou me doar ao máximo para dar alegrias ao torcedor", declarou o meia.

Camilo é mais um da série de reforços que o Botafogo vem anunciando nas últimas semanas, visando o Brasileirão. O clube contratou o atacante chileno Gustavo Canales, que também só poderá jogar a partir do fim de junho, além de Anderson Aquino e Rodrigo Pimpão, para o mesmo setor.

A diretoria também acertou com o goleiro Sidão, os meias-atacantes Geovane Maranhão e Marquinho e o lateral Victor Luis.