Botafogo anuncia contratação do técnico argentino Ramón Diaz

O Botafogo é mais um time a apostar em um técnico estrangeiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. No fim da noite desta quinta-feira, o clube anunciou a contratação do argentino Ramon Díaz, nome escolhido pela diretoria para substituir Bruno Lazaroni, demitido recentemente.

Ramon Díaz é esperado para chegar ao Rio no próximo sábado. Ele estava sem clube desde setembro, quando deixou o comando do Libertad, do Paraguai. Agora, aos 61 anos, vivenciará a sua primeira experiência no futebol brasileiro.

O argentino não era o primeiro nome na mira do Botafogo. Antes, o clube havia buscado a contratação do venezuelano César Farías, mas desistiu diante da recusa da seleção da Bolívia para liberar o treinador. Os nomes de Alexandre Gallo e Ramon Menezes também chegaram a ser especulados.

Díaz será o quarto técnico do Botafogo em 2020. O clube iniciou a temporada sob o comando de Alberto Valentim, demitido em março e substituído por Paulo Autuori, que caiu em setembro. Na sequência, então, foi a vez de Bruno Lazaroni, que permaneceu por apenas um mês no cargo.

Bienvenido, Don Ramón! Após acerto com o Comitê de Futebol, técnico Ramón Díaz assina pré-contrato e chega sábado ao Rio! pic.twitter.com/5uzFY3bx4s — Botafogo F.R. (de ) (@Botafogo) November 6, 2020

O novo técnico do Botafogo é um nome histórico, como jogador, do River Plate e também da seleção argentina, tendo participado da Copa do Mundo de 1982. Ele também dirigiu diversos clubes no seu país, como o próprio River, sendo campeão da Copa Libertadores de 1996, o San Lorenzo e o Independiente. Ainda possui vasto currículo internacional, tendo trabalhado à frente da seleção do Paraguai.

Como só vai chegar ao Rio no sábado e precisará ter o seu contrato regularizado, Díaz não deve comandar o Botafogo no dia seguinte, na partida diante do Bahia, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. E vai tentar ajudar o time a evitar o rebaixamento - está na 14ª colocação.

OUTRA CONTRATAÇÃO

-Também nesta quinta, o Botafogo anunciou a contratação do meia Cesinha, ex-Internacional, tendo sido um dos destaques da equipe na última Copa São Paulo. Ele foi emprestado até o fim de 2021 pelo gaúcho Três Rios.